Sotto gli sguardi attenti del direttore tecnico Walter Sabatini e del direttore sportivo Carlo Osti, si è svolto in mattinata l’ultimo allenamento della Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco prima della partenza per Novara. Due gruppi nell’agenda odierna: per il primo – dove erano presenti i giocatori più utilizzati con il Milan – lavoro rigenerativo sul campo; per il secondo – arricchito da 12 ragazzi dell’Academy – allenamento tecnico-tattico con partitelle a tema. Sedute specifiche di recupero agonistico per Edgar Barreto, Gianluca Caprari e Albin Ekdal. In vista della gara di mercoledì sera con il Torino, la squadra partirà nel pomeriggio per Novarello, dove domani, martedì, è in programma la penultima seduta pre-partita. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.