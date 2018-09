Sampdoria, si rivede Praet. Ma Giampaolo ha ancora dubbi di formazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo deve ancora sciogliere qualche nodo di formazione in vista della gara di stasera contro l'Inter. Come quello del trequartista alle spalle della coppia Defrel-Quagliarella, per cui scalpita Gaston Ramirez, che alla fine potrebbe vincere il ballottaggio con Caprari. Si rivedrà anche Praet dal primo minuto, in mediana insieme a Ekdal e uno tra Barreto e Linetty. In difesa Tonelli verso la panchina, con Colley dal primo minuto. A riportarlo è Tuttosport.