Sampdoria, si suda sotto il sole di Temù: palestra e ripetute sul campo

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Dopo la giornata di riposo concessa da mister Di Francesco in seguito alla doppia amichevole contro il Real Vicenza, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Temù. Niente pallone, niente casacchine e niente schemi offensivi o difensivi per i blucerchiati ma, sotto un sole cocente, solo una seduta di un’ora e mezza dedicata esclusivamente alla corsa. Dopo un risveglio muscolare svolto in palestra, Quagliarella e compagni sono stati divisi in quattro minigruppi che hanno effettuato ripetute intorno al campo seguite poi da giri di campo singoli a ritmo sostenuto. Al termine dell’allenamento parte del team si è recato al fiume per un refrigerare i muscoli. Non hanno preso parte alla seduta Chabot e Murru mentre Regini si è allenato regolarmente con i compagni.