Sampdoria, solo terapie per Keita Balde. Seduta specifica di potenziamento per Tonelli

La Sampdoria continua la marcia d’avvicinamento alla trasferta di Cagliari, dove scenderà in campo sabato pomeriggio alla “Sardegna Arena” per l’anticipo della 7.a giornata della Serie A TIM 2020/21 (calcio d’inizio alle ore 15.00). Nella tarda mattinata odierna i blucerchiati si sono ritrovati sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco e agli ordini del tecnico Claudio Ranieri e del suo staff hanno svolto un allenamento a base di torelli e allunghi aerobici con obiettivo rigenerante.

Soltanto terapie e fisioterapia per Keita Balde, mentre Lorenzo Tonelli ha svolto una seduta specifica di potenziamento in palestra. Individuale sul campo infine per Manolo Gabbiadini che prosegue il proprio programma di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, quindi nel primo pomeriggio la partenza in charter alla volta del capoluogo sardo.