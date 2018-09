Sampdoria, sorpresa Praet trequartista. Giampaolo ha un solo dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria domani sarà impegnata contro la SPAL al Ferraris e Marco Giampaolo ha ancora qualche dubbio di formazione. Caprari è rientrato ieri in gruppo, ma dovrebbe partire soltanto dalla panchina domani. Per la posizione di trequartista un forte candidato è Praet, che dunque avanzerà il suo raggio d'azione, con Ekdal, Barreto e Linetty in mediana. Il nodo da sciogliere per il tecnico ex Empoli è il solito in difesa: chi tra Tonelli e Colley? Al momento è cinquanta e cinquanta, soltanto a poche ore dal fischio d'inizio l'allenatore blucerchiato scioglierà la riserve.