© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattinata di lavoro al centro sportivo “Mugnaini” per i calciatori che non partecipano alla trasferta di Coppa Italia in Sardegna. Alla presenza del collaboratore tecnico Angelo Palombo e del preparatore Paolo Bertelli, Omar Colley, Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Gaston Ramírez hanno svolto un allenamento suddiviso in due blocchi: la prima parte in palestra, la seconda sul campo. Sedute individuali anche per quattro dei cinque blucerchiati attualmente indisponibili: Édgar Barreto (terapie, fisioterapia, palestra), Andrea Bertolacci (terapie e fisioterapia, programma di recupero agonistico), Federico Bonazzoli (terapie, fisioterapia, lavoro atletico individuale sul campo) e Fabio Depaoli (terapie, fisioterapia, palestra). Bartosz Bereszynski sta invece completando in un centro specializzato a Poznań, in Polonia, la prima fase di riabilitazione dopo l’intervento al menisco esterno del ginocchio destro.