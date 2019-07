Sampdoria, tanto pallone nel pomeridiano: azioni offensive e partitella

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo allenamento di giornata per la Sampdoria. La squadra di Eusebio Di Francesco ha iniziato la seconda settimana di ritiro a Ponte di Legno, dove resterà fino a sabato prossimo. In mattinata tanta corsa, per la cronaca Thorsby, è stato il giocatore con i dati migliori, mentre nel pomeriggio il pallone ha recitato la parte del protagonista. Dopo il tradizionale riscaldamento la squadra ha provato ancora una volta le situazioni di attacco con la punta che scende a scaricare sui centrocampisti e mezzali ed esterni che puntano l’area di rigore. Successivamente il tecnico abruzzese ha fatto svolgere una partitella dieci contro dieci con due jolly, i due registi, finalizzata alla conclusione in due porticine.

Ekdal centrale, Praet regista - Conclusione con la tradizionale partitella a cui non ha partecipato Vasco Regini, che ha svolto solo parte della seduta con i compagni, al pari di Murru e Chabot, ancora alle prese con i rispettivi affaticamenti. Con la pettorina, davanti ad Audero, è stata schierata una retroguardia a quattro con Depaoli, Ekdal, Ferrari e Augello. A centrocampo spazio a Thorsby, Capezzi e Linetty con Gaston Ramirez, Bonazzoli e Bahlouli nel tridente d’attacco. Con la casacca bianca invece Bereszynski, Murillo, Colley e Sala hanno composto il pacchetto arretrato a protezione della porta di Rafael mentre Verre, Praet e Jankto hanno formato la mediana. In attacco tridente formato da Gabbiadini, Quagliarella e Caprari.