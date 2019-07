Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Terzo giorno di ritiro in Val Camonica per la Sampdoria. La formazione di Eusebio Di Francesco sta effettuando la preparazione a Ponte di Legno in vista del prossimo campionato. Agli ordini del mister abruzzese, la squadra si è ritrovata questa mattina alle 10.30 al centro sportivo di Temù per una seduta di tattica. Urla e incitamenti da parte del tecnico che ha disposto la squadra dieci contro dieci per testare gli schemi offensivi e le chiusure difensive.

Oggi test col Sellero Novelle - Alle 17.30 ci sarà la prima uscita ufficiale della Samp che, sempre a Temù, scenderà in campo contro il Sellero Novelle, formazione locale che milita nel campionato di seconda categoria.