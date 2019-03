© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quarto allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della sfida casalinga con l’Atalanta. Il gruppo, dopo la riunione tecnica e il riscaldamento, ha svolto sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco una serie di esercitazioni tecnico-tattiche alle quali hanno partecipato anche otto ragazzi dell’Academy: Goncalo Cabral, Alessandro Donato, Simone Giordano, Leonardo Pedicillo, Simone Trimboli, Matteo Raspa, Roberts Veips e Jamie Yayi Mpie. Recuperi. Fabio Quagliarella e Gastón Ramírez sono stati sottoposti a test tecnico-atletici sul campo finalizzati al rientro in gruppo. Lorenzo Tonelli ha svolto un programma individuale in palestra mentre Edgar Barreto e Gianluca Caprari hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, venerdì, è in agenda una sola sessione di lavoro mattutina.