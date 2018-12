Sampdoria, Tonelli a parte. Fisioterapia per Bereszynski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un allenamento sulla strada che porta a Sampdoria-Parma. Nel quartier generale del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno effettuato esercitazioni e partitelle pomeridiane a tema tattico. Alla seduta hanno preso parte anche Edgar Barreto e Vasco Regini, sempre impegnati nel percorso di recupero della miglior condizione fisica; presenti inoltre i Primavera Mohamed Bahlouli, Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Tommaso Maggioni, Daouda Peeters, Marco Perrone, Aris Sorensen, Ognjen Stijepovic, Markus Soomets e Jamie Yayi Mpie. Sul fronte dei singoli specifico per Lorenzo Tonelli, fisioterapia per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera in mattinata.