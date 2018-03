Sampdoria, tre calciatori a rischio per il big match con l'Inter

Alla presenza dei direttori Carlo Osti e Daniele Pradè, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara di domenica contro l’Inter. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, che – dopo una prima fase dedicata al riscaldamento – è stata improntata su esercitazioni per gli sviluppi tecnico-tattici. Aggregato il portiere della Primavera Titas Krapikas. Per l'Inter rimangono in dubbio Emiliano Viviano per la lombalgia, Jacopo Sala e Gianluca Caprari per attacco influenzale. Sicuramente out Karol Linetty per squalifica. Lo riporta il sito dei blucerchiati.