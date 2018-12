© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimo allenamento del 2018 per la Sampdoria. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati più impegnati a Torino hanno svolto una seduta rigenerativa mentre il resto della rosa è stato sottoposto ad una seduta atletica. Individuali di recupero agonistico sul campo per Edgar Barreto e Bartos Bereszynski.

Al termine dei lavori, dopo lo scambio di auguri di buon anno e la consegna dei programmi individuali di mantenimento preparati dallo staff, Marco Giampaolo ha salutato la squadra, dandole appuntamento a lunedì 7 gennaio per la prima fatica del 2019.