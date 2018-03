Sampdoria, verso l'Inter: Bereszynski per Sala, dal 1' si rivede Praet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel match di domani contro l'Inter, la Sampdoria dovrà a fare a meno di due giocatori: lo squalificato Linetty e l'infortunato Sala, entrambi non convocati. A destra spazio dunque a Bereszynski, mentre toccherà a Praet prendere il posto del polacco in mediana. In attacco panchina per Caprari, influenzato, e maglia da titolare per Zapata. Sarà della partita, nonostante la lombalgia, il portiere Viviano. Questa la probabile formazione dei blucerchiati:

Sampdoria (4-2-3-1): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira; Praet, Ramirez, Quagliarella; Zapata.