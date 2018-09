Sampdoria, visita per Regini. Saponara a parte

Fonte: Sampdoria.it

© foto di Federico De Luca

Ripresa immediata per la Sampdoria, che già in mattinata si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare la preparazione alla gara con l’Inter, in programma sabato sera al “Ferraris”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi di lavoro: differenziati individuali di scarico per i blucerchiati più impegnati contro la Fiorentina, seduta completa sul campo della durata di circa un’ora per tutti gli altri elementi disponibili.

Assente Vasco Regini, che si è recato a Roma per sostenere una visita di controllo dal professor Pier Paolo Mariani a Villa Stuart; prosegue invece il proprio programma di recupero agonistico Riccardo Saponara.