San Siro boom: già 2 milioni di tifosi al seguito di Inter e Milan

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta i numeri da capogiro di San Siro nella stagione in corso con più di 2 milioni di tifosi che hanno assistito alle partite di Inter e Milan durante l'anno. Per i nerazzurri la quota, da primato, è di 60.687 tifosi medi a partita. I rossoneri sono a quota 946.422 tifosi presenti in stagione e con la Lazio sono già stati venduti 55mila biglietti.