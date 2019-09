San Siro, il sindaco di Milano Sala: "non ho visto rendering"

'Consiglio comunale attenda e valuti aspetti tecnici'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Io mi sono mosso in queste settimane anche per la tutela di San Siro, ma suggerirei ai consiglieri comunali di aspettare a capire quali sono le reali problematiche", relative a un nuovo stadio, "ribadisco che San Siro è un luogo importante per la città, ma non mi spingerei mai a dire che il nuovo stadio non va bene, quindi ragioniamoci tecnicamente". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della diffidenza che alcuni consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione hanno espresso sulla possibilità di realizzare un nuovo stadio. I rendering dei nuovi impianti "non li ho visti ma, in questo momento, vorrei anche non vederli - ha aggiunto, a margine di un evento nell'Università Bicocca - perché c'è il dg del Comune con alcuni assessori che stanno già lavorando, oltre al Consiglio, e io voglio aspettare la loro sintesi". Infine, a chi critica il fatto che nel nuovo stadio ci saranno meno posti e quindi forse anche un aumento dei biglietti, Sala ha ribadito "che stiamo chiedendo proprio questo".