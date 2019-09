Parere Comune interesse pubblico, consiglieri critici

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Prima commissione consiliare a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per discutere del nuovo stadio della città e dei progetti presentati da Milan e Inter. La strada sembra in salita per le squadre, i cui esponenti si sono trovati di fronte ad una commissione dove gran parte dei consiglieri è apparsa scettica o contraria all'abbattimento di San Siro, o comunque chiedono più "trasparenza" su quello che avverrà nell'area circostante lo stadio in termini di riqualificazione. La maggioranza di centrosinistra è divisa tra un'anima che chiede chiarimenti ma sarebbe favorevole ad un nuovo stadio, e una contraria, ambientalista, che vorrebbe la ristrutturazione del Meazza. Il Piano del governo del territorio approderà in aula la prossima settimana e dovrà essere approvato entro il 14 ottobre, mentre il parere del Comune sull'interesse pubblico dovrebbe arrivare entro il 10.