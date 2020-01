Anche l'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina dell'incontro di ieri tra Milan, Inter e Comune di Milano, nel quale i due club hanno presentato due progetti per il nuovo stadio che non prevedono più l'abbattimento di San Siro, ma la conservazione degli elementi più caratteristici dell'attuale impianto milanese. Tra una decina di giorni ci sarà un nuovo summit tra le parti, nel frattempo Milan e Inter "proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico" in quanto per le due società aumentano i costi.