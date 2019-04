Fonte: fcinternews.com

Il terzo anello dello stadio San Siro continua a preoccupare gli addetti ai lavori. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi sulle oscillazioni, sono stati presi dei provvedimenti in vista di Inter-Juventus di questa sera. Come racconta l'edizione odierna de La Stampa, in via precauzionale è stata infatti bloccata la vendita dei biglietti per il settore ospiti e i tifosi bianconeri saranno costretti a spostarsi in due diverse parti dello stadio invece che in quella centrale del terzo anello del settore ospiti. I sostenitori della Vecchia Signora verranno quindi dislocati nella zona della torre "lato rosso" e in quella della torre "lato arancio", con circa 2.500 tagliandi in meno messi a disposizione.