Sanchez attore da applausi. Grande successo per "My Hero Alexis" al Giffoni Film festival

Si fa notare anche fuori dal campo, Alexis Sanchez. Per l'attaccante dell'Inter, il debutto da attore è stato un successo - riporta gazzetta.it - e ha sorpreso al Giffoni Film festival dove oggi è stato proiettato “My hero Alexis” (“Mi amigo Alexis”), il film cileno in cui recita per la prima volta. Una storia di storia di calcio ma anche di miseria e tenacia nell’inseguire i propri sogni, con la periferia povera del Cile sullo sfondo, che ha acceso un lungo dibattito alla fine della proiezione. Il lungometraggio è stato mostrato in anteprima italiana a 300 giovani giurati del Festival e ha conquistato i ragazzi.