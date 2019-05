Sanchez diventa attore: esce in Cile Il mio amico Alexis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua carriera da calciatore è in fase calante, ma per Alexis Sanchez potrebbero aprirsi le porte... di Hollywood. È uscita infatti in Cile una pellicola che vede protagonista l'attaccante del Manchester United, un vero e proprio idolo in patria. Il mio amico Alexis racconta la storia del 12enne Tito, che incontra il suo eroe. "Ero rilassato e felice, alla fine mi è venuto naturale", ha detto l'ex di Udinese e Barcellona, raccontando la sua prima volta come attore.