Giocatore del Dortmund piace al Real, ma soprattutto allo United

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Real Madrid punta anche su Jadon Sancho, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, ma dovrà fare i conti con un'agguerrita concorrenza, capeggiata da un paio di club della Premier League come Chelsea e Manchester United (alla finestra ci sono anche Liverpool e Manchester City). Secondo il Daily Mail sembrano proprio i 'Red Devils' gli avversari da sconfiggere nella corsa al giovane inglese, che è legato alla società giallonera da un contratto in scadenza nel 2022. Il Manchester United vorrebbe mettere le mani sul giocatore inglese già a gennaio, anche per rinforzare un attacco finora un po' sterile. Ultimamente - riporta il giornale - ci sono state speculazioni sulla possibile partenza di Sancho dal Borussia Dortmund, a causa di una presunta rottura con l'allenatore francese Lucien Favre. (ANSA).