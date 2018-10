Sannino sulla corsa scudetto: "Napoli e Inter uniche anti-Juve"

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

La Juve non ha un modulo. Ne ha mille: il camaleonte di Allegri

Figuraccia Plzen, all'Olimpico una squadra non pronta all'Europa

Juve, Dybala: "Il primo gol di stasera fra i miei più belli in bianconero"

Roma, Di Francesco: "Bella risposta dagli attaccanti, non solo a me"

Inter, De Vrij: "Proseguiamo sulla giusta strada per passare il girone"

Lazio, ag. Immobile: "Per Lotito è come un figlio: rinnovo spontaneo"

Juve, Allegri: "Per ottenere i risultati serve mantenere la semplicità"

Kluivert: "Gol dedicato a Appie. Per me serata speciale"

SPAL, Colombarini: "Siamo in crescita. Classifica comunque buona"

Inter, Handanovic: "Domani non sarà decisiva. Vincere sarebbe importante"

Juventus, Alex Sandro: "Dybala? Tripletta importante non solo per lui"

Beppe Sannino , allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli : “Juve-Napoli? La prima mezzora azzurra è stata entusiasmante, bisogna ripartire da lì! L’ultimo quarto d’ora del primo tempo si sono abbassati un po’, e poi sono venute fuori le giocate della Juventus. Il Napoli resta insieme all’Inter l’unica squadra che può mettere in difficoltà la Juve fino alla fine”.

