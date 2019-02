© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"La foto non è delle migliori.. come non è delle migliori la notizia.. mi dispiace un sacco ma comunque sia fatti dire che sei stato un grande e che hai lasciato tanto sia alla città sia ai compagni con cui sei stato!! Ti aspetterò per quando torni a casa e dato che ti devo una cena magari ,invece del sushi, ci mangeremo una bella pizza. Ps: se non vai va bene pure il sushi purché sia a Napoli". Così Fabiano Santacroce ha salutato Marek Hamsik su Instagram in vista del trasferimento del capitano in Cina.