Santacroce su Hamsik: "L'ho chiamato quando si diceva della Cina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli ora al Cuneo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della formazione partenopea: “Il 4-4-2 sta dando equilibrio, è fantastico vedere che la squadra stia rispondendo così. Hamsik? In realtà lui è sempre stato quello che prendeva il pallone per far partire l’azione, come se il regista l’avesse sempre fatto. L'ho chiamato subito appena avevo letto le voci sulla Cina, gli ho detto di non fare sciocchezze”, le parole del calciatore riportate da Tuttonapoli.net.