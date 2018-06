Santana: "Simeone ha il cuore di suo padre. Chiesa? È già maturo"

© foto di Federico De Luca

Mario Alberto Santana, ex centrocampista della Fiorentina oggi alla Pro Patria, ha parlato a Radio Bruno Toscana della squadra viola e in particolare di tre elementi fondamentali per Stefano Pioli: "Pezzella mi piace, e in questa società può solo crescere. Simeone ha il cuore di suo padre, lui parla con i fatti. Spero che rimanga a Firenze perché può fare molto di più. Chiesa è già maturo ed ha tanta fame, si vede in ogni partita. Spero la Fiorentina riesca a trattenerlo ancora a lungo".