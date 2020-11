Santillana: "Mai come stavolta l'Inter potrà sfruttare le tante assenze del Real Madrid"

Carlos Santillana, ex attaccante del Real Madrid capace di segnare sei gol su sei partite negli incroci europei contro l'Inter negli anni '80, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera: "L'Inter si sta specializzando in rimonte come il mio Real: segno di mentalità e di due punte che hanno il gol nel sangue come Lukaku e Lautaro. Mai come stavolta possono sfruttare le assenze del Real. Poi Conte è uno dei migliori al mondo e non a caso stava per allenare i Blancos".