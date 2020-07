Santoni sul Corriere dello Sport: "Il Milan vuole davvero mandar via uno come Pioli?"

vedi letture

"Se il campionato fosse iniziato a giugno il Diavolo sarebbe davanti alla Juve - scrive Andrea Santoni nel suo commento sul Corriere dello Sport a proposito della sfida vinta dal Milan sulla Juventus in rimonta per 4-2 - Evidentemente l'ombra di Rangnick rinfresca le idee e i muscoli milanisti. Dopo Gattuso, davvero in casa Milan si preparano a mandar via compiaciuti e frettolosi un altro tecnico che sa fare al meglio il proprio lavoro?". Poi parlando della squadra di Sarri: "La Juve, spentasi di colpo, dopo quattro vittorie di fila, dunque ha buttato il match ball che le aveva "alzato" la Lazio andando a perdere al Via del Mare. Un doppio stop che lascia vivo il valore dello scontro diretto tricolore del 20 luglio all'Allianz Stadium".