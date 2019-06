Santos: "Che errore far giocare Cristiano Ronaldo contro il Man United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Santos ancora rimpiange quei minuti concessi a Cristiano Ronaldo che appena 18enne, con lo Sporting Lisbona giocò scampoli di gara in amichevole contro quel Manchester United di Ferguson che la sera stessa lo acquistò per portarlo in Inghilterra: "Non avrei mai dovuto far giocare Cristiano contro il Manchester United, per avergli concesso solo pochi minuti mi sono ritrovato senza di lui. Quel giorno fece due assist, fu proprio allora che abbiamo capito quello che poteva diventare", le sue parole riprese da AS.