Sarr pronto a lasciare il Nizza: "Non rinnovo il contratto. Futuro? Non ho preferenze"

vedi letture

Classe 1999, Malang Sarr è uno dei prospettivi difensivi più interessanti del panorama europeo e a fine stagione lascerà Nizza. A riferirlo è lui stesso ai microfoni di Telefoot: "Per ora ho deciso di non rinnovare il contratto e non ho preferenze circa il futuro. La Bundesliga è un campionato di alto livello, ma ci sono grandi squadre anche in Francia e Spagna". Nessuna parola, invece, sulla Serie A ed in particolar modo sul Napoli, squadra che lo sta seguendo con attenzione da diverso tempo.