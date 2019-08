Il Chelsea non dimentica Maurizio Sarri, l'allenatore che solamente pochi mesi fa l'ha condotto al trionfo in Europa League. Questo il messaggio social dei Blues per il loro ex allenatore, che in questi giorni non se la sta passando bene a causa di una brutta polmonite: "Tutti noi del Chelsea mandiamo i nostri migliori auguri a Maurizio Sarri, in cura per una polmonite. Rimettiti presto, Maurizio".

All of us at Chelsea send our best wishes to Maurizio Sarri, who is being treated for pneumonia. Get well soon, Maurizio...💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 19, 2019