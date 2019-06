Sarri alla Juventus, chiude il gruppo "Sarrismo - Gioia e Rivoluzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus ha comunicato ufficialmente che Maurizio Sarri guiderà la squadra la prossima stagione e alcuni tifosi non l'hanno presa bene. Tra questi ci sono i fautori della famosa pagina Facebook "Sarrismo - Gioia e Rivoluzione", che per anni ha seguito il tecnico sostenendo dall'avventura napoletana a quella inglese sulla panchina del Chelsea. Ma ora che Sarri allenerà la Juventus, la pagina verrà chiusa: "Sarrismo - Gioia e Rivoluzione si ferma alla stazione di Baku, al primo trofeo conquistato da Maurizio Sarri, che da oggi in poi proseguirà da solo. C’eravamo tanto amati ed è stato amore vero, vivo, da una parte e dall’altra, di quelle passioni che bruciano in una vampata. Qualcuno dirà che era tutto finto, una questione di soldi, di opportunità. Non ci credete. La verità è che è stato bellissimo e chi non lo ha provato non saprà mai che accidenti si è perso. Le passioni vanno vissute fino in fondo, premendo sull’acceleratore, altrimenti che senso ha trascinare un’esistenza? Allo stesso modo, il calcio ha bisogno di miti, di storie belle, e che si concludano come devono concludersi, chi se ne frega. Altrimenti, che senso ha vivere una passione? Sarri si è fermato, è vero, ma il Sarrismo non è morto. Resta dentro di voi. Continuate a coltivarlo. Non piegatevi al grigiore e al rancore, praticate la Gioia e la Rivoluzione. Noi ci terremo nei paraggi, prendetela pure come una minaccia. Con lo spirito di sempre", si legge nel comunicato.