Sarri contro Pioli. Tutte le quote su Juventus-Milan di Coppa Italia

Semifinali di ritorno: e sabato tocca a Napoli-Inter

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - A quasi 100 giorni dall'ultima partita si torna in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In programma, un grande classico del calcio italiano che per 6 volte ha caratterizzato la finale della Coppa Nazionale: Juventus-Milan, Sarri contro Pioli per un posto in finale a cui ambisce il tecnico dei bianconeri. Qualificazione che sembra davvero alla portata della Juve, favorita per Planetwin365 (1,25), forte del gol in trasferta di Ronaldo nell'1-1 dell'andata. Gli analisti prevedono una vittoria netta dei padroni di casa nel match di ritorno: i bianconeri (1,55), potrebbero chiudere l'incontro 2-0 (7,37) segnando il gol del vantaggio già nel primo tempo (2,10). La squadra di Sarri, nonostante l'assenza di Higuain e Chiellini, convince 6 tifosi di Planetwin365 su 10, mentre quella di Pioli (5,88), in campo senza Ibrahimovic, raccoglie appena il 16% delle preferenze. Non mancherà all'appuntamento Cristiano Ronaldo, che potrebbe fare la differenza come all'andata e aprire l'incontro segnando il primo gol (3,85). Sabato invece è il turno di Napoli-Inter. Dopo aver espugnato San Siro nella gara di andata, la qualificazione pende decisamente per la squadra di Gattuso (1,40). Ai nerazzurri per accedere in finale (2,73), servirà una vittoria con almeno due gol di scarto (0-2 a 13,72). Secondo gli analisti di Planetwin365, sarà un incontro che viaggerà sul filo dell'equilibrio con l'Inter (2,57), leggermente avanti sul Napoli (2,72). A guidare l'attacco dei partenopei ci sarà Mertens, corteggiato dai neroazzurri nell'ultimo periodo e che proprio sabato potrebbe mettere a segno la prima rete della partita (5,75). Gli uomini di Conte, invece, supportati dal 37% dei tifosi, confidano nella vena realizzativa del duo d'attacco Lukaku (2,35) - Martinez (2,75). (ANSA).