Sarri-Juve, Altafini: "Non è traditore, io mai stato core 'ngrato"

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juventus, una scelta non proprio apprezzata a Napoli visti i trascorsi dell'allenatore all'ombra del Vesuvio. Attraverso Radio Marte, Josè Altafini ha parlato dell'approdo dell'ex Empoli a Torino. "Sarri non è un traditore, ma un professionista come tutti gli altri. Non sono mai stato 'core ingrato' perché era finito il mio contratto e nessuno mi ha trattenuto. Sarri ha dedicato l'Europa League ai napoletani e sento tante critiche, ma così facendo ha mancato di rispetto ai tifosi del Chelsea".

Il passato. "Solo a Napoli non ho vinto niente, non sono stato capace di vincere e mi dispiace molto, ma Napoli mi è rimasta nel cuore, tanto che in macchina ancora ascolto le canzoni napoletane", ha detto Altafini.