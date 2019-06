Sarri-Juve, Ferlaino: "Maradona non avrebbe mai fatto torto del genere"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Corrado Ferlaino commenta il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. L'ex presidente del Napoli, attraverso le colonne del quotidiano Il Roma, s'è espresso sull'ex tecnico azzurro in riferimento al rifiuto di Diego Armando Maradona al trasferimento a Torino. "Il passaggio di Diego in bianconero è sempre stata una cosa impensabile perché prima c’era un altro calcio, c’erano altri valori e quindi un trasferimento del genere sarebbe stato incredibile, ma poi Maradona non avrebbe mai accettato di andare alla Juventus. Non può mai nascere un discorso a riguardo, Diego non avrebbe mai fatto un torto del genere ai napoletani e neanche a sé stesso, essendo uno di noi. Tra Sarri e Maradona c’è una differenza abissale, già partendo dal fatto che Diego era unico, il numero uno, mentre Sarri è un uomo qualunque", le parole di Ferlaino.

Le dichiarazioni di Maradona. L'ex Pibe de oro non aveva mai nascosto il corteggiamento della Vecchia Signora. "Agnelli mi chiamava in continuazione promettendo cifre stratosferiche. Mi disse che aveva offerto 100 miliardi a Ferlaino e di scrivere io la cifra che avrei voluto percepire. Gli risposi che non avrei mai potuto fare un affronto del genere ai napoletani perché mi sono sempre sentito uno di loro, non avrei mai potuto indossare in Italia un'altra maglia se non quella azzurra", ha più volte ammesso Maradona nel corso degli anni.