Maurizio Sarri è tra i candidati per la panchina della Juventus 2019/20. Dopo la finale di Europa League, che andrà in scena domani sera a Baku, il tecnico italiano dovrebbe lasciare il Chelsea per far ritorno in Italia un anno dopo la fine del ciclo Napoli durato tre stagioni. "Il calcio è fatto così - ha dichiarato Corrado Ferlaino ai taccuini di 'TuttoNapoli' -, valgono solo i soldi e non il cuore. Comunque se la Juve ha mandato via Allegri vuol dire che ha già pensato a qualcuno".