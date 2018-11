© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amerigo Sarri, padre di Maurizio, è stato intercettato da FirenzeViola.it alla premiazione del 45° Giglio d'Oro. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni, partendo dal figlio: "Si trova bene in Inghilterra. Per ora ha fatto dei buoni risultati, poi vedremo come andrà. La Fiorentina? Sempre stato grande tifoso e non l'ho mai nascosto. Certo, quando c'è di mezzo un figlio cambia tutto, penso sia naturale. In futuro Maurizio sulla panchina viola? E' una risposta che non saprei dare anche perché ormai ha una certa età. Farà quello che ritiene meglio per lui".