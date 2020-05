Sarta regala 70 mascherine personalizzate al Lecce

Consegnate a presidente Sticchi Damiani e ds Melluso

(ANSA) - LECCE, 07 MAG - Mentre a Bari il club biancorosso denuncia la presenza sul mercato di mascherine per la protezione dal Coronavirus con il logo del club "non ufficiali e non autorizzate", a Lecce una sarta tifosa dei giallorossi salentini ha regalato al club una fornitura di 70 mascherine. Sono tutte personalizzate, e realizzate per dirigenti e calciatori giallorossi sulla base dei colori sociali della squadra, con fantasie differenti. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente Saverio Sticchi Damiani, del direttore sportivo Mauro Melluso e del team manager Claudio Vino. (ANSA).