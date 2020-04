Sassoli (Pres. Europarlamento): "Nuovo Piano Marshall, ma l'Italia sappia spendere"

“Gli aiuti arriveranno, l’importante è che l’Italia sappia spendere”. Sulle pagine del Corriere della Sera, il presidente dell’Europarlamento, l’italiano David Sassoli, analizza le misure attese dall’Unione Europea per fronteggiare la crisi, nel giorno in cui si riunisce un Consiglio europeo decisivo per il futuro. “Si apre - spiega - la partita decisiva. Per l’emergenza abbiamo un ampio ventaglio di fondi e prestiti che sono già rilevanti. Ma la profondità della crisi impone un vero progetto di ricostruzione, un nuovo Piano Marshall.

In attesa che il Recovery Fund si materializzi, sarebbe bene che i Paesi si attrezzassero per essere capaci di spendere. È un problema che devono porsi tutti gli Stati, tanto più quelli più esposti alla crisi. Oggi ci sono Paesi che non sono in grado di farlo e rimandano i soldi indietro”.