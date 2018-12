© foto di Federico Gaetano

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di sabato contro il Torino. Al mattino i neroverdi sono stati impegnati allo Stadio Ricci in una seduta tattica di analisi video, mentre nel pomeriggio si sono trasferiti sul sintetico di San Michele dove hanno svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, partitella a campo ridotto e lavoro specifico per reparto. A parte Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan e Gianluca Pegolo. Il programma di domani prevede allenamento pomeridiano a porte chiuse.