Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti in vista del Boxing Day contro la Roma. Chi ha giocato ieri contro il Torino ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno effettuato delle esercitazioni tecnico-tattiche, per poi passare a una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Boateng e Boga. Lo riporta Il Romanista.