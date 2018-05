Sassuolo, Berardi: "Il gol? Una piccola rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, parla a Sky Sport, dopo la gara vinta contro l'Inter. Queste le sue parole: "Noi ci tenevamo a far bene. Manca un'altra partita, daremo il massimo anche nell'ultima. Complimenti a questo gruppo. Rendimento sotto alle aspettative per via degli infortuni. Mi sto togliendo alcune piccole soddisfazioni. Il gol? Una piccola rinvicita, ma questo gruppo non molla mai. Futuro? Chissà, vedremo se rimarrò al Sassuolo".