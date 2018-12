© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la trasferta di ieri di Roma il Sassuolo è tornato subito al lavoro questo pomeriggio allo Stadio Ricci per preparare la sfida di sabato contro l'Atalanta. I neroverdi si sono divisi in due gruppi: seduta defaticante per chi è sceso in campo all'Olimpico, per il resto della squadra riscaldamento, possessi palla, lavoro specifico per reparto, sviluppo manovra ed esercitazioni tecnico tattiche. A parte Jeremie Boga e Jens Odgaard. Regolarmente in gruppo invece Kevin Prince Boateng.