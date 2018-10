Sassuolo-Bologna 2-2: il tabellino della gara

Non c'è stata storia al Camp Nou. Già nel primo tempo del Clasico si era assistito ad un completo monologo a tinte blaugrana, pur con il risultato parziale su un 2-0 non di certo irrecuperabile. Ed infatti il Real Madrid aveva accorciato anche le distanze, andando a segno con Marcelo...

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg (32' st Krejci); Palacio (42' st Falcinelli), Santander, Orsolini (20' st Dzemaili). A disp. : Da Costa, Corbo, Paz, De Maio, Donsah, Nagy, Valencia, Destro, Okwonkwo. All.: F. Inzaghi

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Di Francesco (18' st Boateng), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Babacar (32' st Matri), Djuricic (34' st Sensi). A disp.: Pegolo, Lemos, Peluso, Sernicola, Lirola, Dell'Orco, Locatelli, Adjapong, Brignola. All.: De Zerbi

