Sassuolo, Bourabia e Djuricic a parte. Da valutare per il Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista del prossimo turno di campionato in programma domenica contro il Chievo Verona. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro tattico, sviluppo manovra, esercitazioni specifiche per reparto, lavoro metabolico a secco e partitelle a tema su campo ridotto. A parte Mehdi Bourabia e Filip Djuricic.