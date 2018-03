Sassuolo, buon test contro il Bassano: 3-0 il risultato finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo ha battuto 3-0 il Bassano Virtus, formazione che milita nella Serie C, nell'amichevole benefica disputata allo Stadio Ricci. L'incasso della gara sarà devoluto alla Onlus 'La Via del Sale', e nello specifico al bando per un premio in denaro, con acquisto di un macchinario finalizzato ad aprire o ricostruire una attivita' nelle zone del Centro Italia duramente colpite nel 2016. Babacar sblocca il risultato al 9' approfittando di un'incertezza di Costa. Poco dopo arriva il raddoppio di Sensi, che di destro supera il portiere su assist dello scatenato Babacar. In avvio ripresa i neroverdi calano il tris con un preciso tocco sotto di Ragusa.