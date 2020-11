Sassuolo, Caputo e Defrel ancora a parte nella seduta odierna. Ora ben tre giorni di riposo

Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Sassuolo al Mapei Football Center. La squadra ha disputato una partitella in famiglia con la Primavera neroverde. Assenti i nazionali, Lavoro differenziato per Francesco Caputo, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Francesco Magnanelli. Mister De Zerbi ha concesso al gruppo tre giorni liberi, la ripresa della preparazione è fissata per lunedì pomeriggio.