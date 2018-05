Sassuolo, Carnevali: "Politano è stato il migliore da gennaio in poi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Premium Sport, prima della gara contro l'Inter, parla il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Un fatto più che sufficiente alla nostra stagione soprattutto perché si era messa, ma tant'è. Abbiamo sentito cose offensive in questa stagione, ci vuole sempre grande professionalità e a noi non è mai mancata. Parlare di scansarsi non è bello. Futuro? Dobbiamo programmare la prossima stagione e lo faremo a fine campionato. L'anno prossimo sarà la sesta stagione nella massima serie. Ci sarà tempo per la programmazione. Politano? Siamo concentrati sulla gara di oggi, ancora presto per parlare del suo futuro. E' un giocatore importante, nella seconda parte di stagione ha fatto bene. E' stato il miglior calciatore della nostra rosa da gennaio in poi ed è stato determinante per la salvezza".