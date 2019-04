© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si comunica che l’arbitro Paolo Valeri designato come VAR per la gara Sassuolo - Chievo, in programma giovedì 4 aprile e valida per la 11ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A, sarà sostituito dal collega Piero Giacomelli.

SASSUOLO – CHIEVO h. 19.00

MAGGIONI

TONOLINI – AFFATATO

IV: DIONISI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO