Sassuolo, Consigli: "E' andata bene, ho fatto una buona gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro l'Inter, parla il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli: "Faccio il mio dovere, oggi, però, sono stati bravi i miei compagni a conquistare una grande vittoria. La posizione in classifica della squadra rispecchia quanto si è visto in questa annata. Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto all'anno scorso. Futuro? Il calcio è strano, mi sono legato altri quattro anni con il Sassuolo. Se dovessero arrivare altre proposte le valuteremo. La parata col fondoschiena? L'importante è bloccarla ed è andata bene, fortuna che ha tirato un po' centrale. Mi sarei votato come uomo partita? Non lo so, ho fatto una buona partita ma non sono queste le cose che contano. Spero di fare una bella cena con i miei compagni per festeggiare, anche perché si è parlato di goleade e non è stato giusto".